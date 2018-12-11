Sarı Yelekliler Hız Kameralarını Devre Dışı Bıraktı

Fransa
'da Sarı Yelekliler otoyollardaki birçok hız kamerasının üzerini kapatarak devre dışı hale getirdi.
Fransa'da Sarı Yeleklilerin otoyollardaki birçok hız kamerasının üzerini kapatarak devre dışı hale getirdiği gözlendi. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, 17 Kasım 2018 tarihinden bu yana otoyollardaki hız kamerası kayıtlarını net olarak belirleyemediklerini açıkladı. Fransız medyasında yer alan iddialara göre, ülke genelindeki 3 bin 500 hız kamerasının yaklaşık 2 bini Sarı Yelekliler tarafından üzeri kapatılarak çalışmaz duruma getirildi.
(İHA)
Fransa
11 Aralık 2018 Salı 14:11