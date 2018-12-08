Sarı Yelekliler'in Fransa'daki Protestolarının Bilançosu Ağırlaşıyor! Bin Gözaltı, 55 Yaralı

"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Fransız yetkililer ülke genelinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Protestolarda şu ana kadar bin kişi gözaltına alındı. Polis, Paris sokaklarında göstericilere müdahale etti. Paris'teki olaylarda 55 kişi yaralandı.

PARİS'İ 8 BİN POLİS İLE 12 ZIRHLI ARAÇ KORUDU

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in ülke genelinde düzenleyeceği akaryakıt zamlarına ve kötüleşen ekonomik koşullara karşı protestolar bugün de devam etti. Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için bu kez yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç korudu.

GÖSTERİCİLERİN ÜST ARAMALARI YAPILIP CADDEYE ALINDI

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verdi.

GÖZALTINA ALINAN SARI YELEKLİ SAYISI BİNE ULAŞTI

France 2 televizyon kanalına konuşan Fransa İçişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, ülke genelinde 31 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu. Gözaltına alınan "sarı yelekli" sayısı ise bine ulaştı. Polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis, "Sarı Yeleklilere" biber gazıyla müdahale etti.

"MACRON İSTİFA" SLOGANLARI ATILDI

"Macron istifa" sloganları atan eylemciler, polisin ara sokakları kapatması nedeniyle Champs-Elysees Caddesi'nde sıkıştı. Paris'teki gösterilerde şu ana kadar 55 kişi yaralandı. Polisle çatışan göstericiler bazı araçları ateşe verdi. İtfaiye ekipleri müdahale etti.