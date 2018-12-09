09 Aralık 2018, 11:47
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Fransa'daki Sarı Yelekliler, Türkiye'de Yaşanan Gezi Protestolarını Tekrarlıyor

Ülkemizde yaşanan bazı senaryolar Fransa'daki Sarı Yelekliler protestosunda tekrarlanıyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz.

Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz.

SENARYOLAR KOPYALANIYOR

Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.

Türkiye

GEZİ DİRENİŞİNİ HATIRLATTI

Öte yandan, Fransa'daki piyano Türkiye'de Gezi Direnişi'ni hatırlattı. Gezi Direnişi'nde Taksim Meydanı'nda Alman müzisyen Davide Martello bir piyano çalmıştı. Piyanist Davide Martello, Gezi Direnişi eylemlerine destek vermiş, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ile inşaat alanına piyanosunu kurarak göstericilere konser vermişti. Martello, Alman besteci Beethoven'in eserini ve bazı klasik müzikleri seslendirmişti.i.

Fransa
Fransa
09 Aralık 2018 Pazar 11:47



YORUMLAR (10)
VATANCİ: Bunlar kırıp dökerek kendilerini tatmin ediyor hele bu seferde oyle.sokaga inip sagi solu dagitmaya kalksinlar bu sefer görürler gezici zuppeler
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MURAT MERT: Endişeliyiz ( HAHAHAHAHAHAHAHAHAA )
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ARDA: Adelet türkiyede gençler orya yerleşin
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AHMET: Eee, etme bulma dünyası, gezi destekçisi fransa nın haline bak. Gezi olaylarında Türkiye de 10 larca fransız gazetecinin ne işi vardı. Allah kafire karşılığını verir, yeterki biz layık olalım. Çook endişeliyim çook..:)
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KEMAL KUD: bu pahalilik yolsuzluklar laiklik dusmanliklari iflaslar vs. geziden beter olaylarin patlamasina sebep olacaktir
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