Fransa'daki Sarı Yelekliler, Türkiye'de Yaşanan Gezi Protestolarını Tekrarlıyor

Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz.

SENARYOLAR KOPYALANIYOR

Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.

Türkiye

GEZİ DİRENİŞİNİ HATIRLATTI

Öte yandan, Fransa'daki piyano Türkiye'de Gezi Direnişi'ni hatırlattı. Gezi Direnişi'nde Taksim Meydanı'nda Alman müzisyen Davide Martello bir piyano çalmıştı. Piyanist Davide Martello, Gezi Direnişi eylemlerine destek vermiş, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ile inşaat alanına piyanosunu kurarak göstericilere konser vermişti. Martello, Alman besteci Beethoven'in eserini ve bazı klasik müzikleri seslendirmişti.i.

Fransa