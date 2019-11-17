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Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı

Fransa'da geçen yıl akaryakıt zamlarını protesto amacıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ve ülke çapına yayılan "Sarı Yelekliler" protestolarının 1. yıl dönümünde sokağa çıkanlara polis müdahale etti.

17.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:30Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı

Fransa'da geçen yıl akaryakıt zamlarını protesto amacıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ve ülke çapına yayılan "Sarı Yelekliler" protestolarının 1. yıl dönümünde sokağa çıkanlara polis müdahale etti.

Başkent Paris dahil dün birçok kentte yapılan protestolarda polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Paris'te Cumartesi akşamı itibariyle 147 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gösterilerde yer yer şiddet olayları yaşandı. Bazı göstericiler araçlara ve özellikle bankalara zarar verdi, lastikler yakarak barikatlar kurdu.





Doğu Fransa'dan protestolara katılmak için Paris'e gelmiş olan bir gösterici "Bunun şidete dönüşmüş olması bizi hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Bordeaux, Nantes ve Lyon kentlerinde de göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Protestocular Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sıradan vatandaşların ihtiyaçlarını gözardı etmekle suçluyor.





Geçen yıl Kasım ayında akaryakıt zammı nedeniyle başlayan ancak daha sonra maaşların yetersizliği, hayat pahalılığı ve ekonomik eşitsizliğe karşı bir toplumsal harekete dönüşen protestolar tüm ülkeye yayılmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron çeşitli vergi indirimleri, emekli maaşlarına zam ve bazı ekonomik reformlarla protestoları dindirmeye çalıştı ancak protestocuların çoğu hala yeterli adımların atılmadığı görüşünde.


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