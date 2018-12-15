- Sarı Yelekliler yeniden sokakta Paris
'te 37 kişi gözaltına alındı
PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile devam eden Sarı Yelekliler protestoları kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikalarından şikayetçi olan olan Sarı Yelekliler bugün 5'inci kez yeniden sokaklara indi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösterilerde şuana kadar 37 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Öte yandan, devam eden eylemlerin öncekilerine oranla daha az katılımla gerçekleştiği ve sakin geçtiği kaydedildi. Paris Belediyesi ise tedbir amaçlı pek çok toplu taşıma seferini durdurdu.Dün Avrupa Birliği
Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Macron, "Ülkemizin sükünete, düzene ihtiyacı var. Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak halka sokağa çıkmayın çağrısında bulunmuştu.(ÖK-YŞ-ÖK-D)
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15 Aralık 2018 Cumartesi 15:23