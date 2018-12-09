Sarı Yeleklilerden 'PKK' İtirafı: İş Yerlerini Yakan ve Yağmalayan Onlar

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zammını protesto etmek amacıyla "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin başlattığı gösteriler kısa sürede Belçika ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Eylemlerde dikkat çeken ise, gezi olaylarında protestoculara destek veren, YPG/ PKK'lı teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayan Fransa'nın teröristlerle karşı karşıya gelmesi oldu.

BESLEDİĞİ TERÖRİSTLER SIRTINDAN VURDU

Fransa'da her geçen gün artan eylemler, ülkeyi neredeyse iç savaşa sürükleyecek duruma geldi. Polis; biber gazı, tazyik su ve sis bombasıyla müdahale etse de eylemleri kontrol altına alamadı.

Şiddetin her geçen gün daha da arttığı ülkede, PKK yandaşları bugüne kadar koruma altındaydı. Fransız polisi, Türkiye aleyhine ırkçı eylemler düzenleyen teröristleri sadece izlemekle yetiniyordu. Şimdi Fransa'nın beslediği teröristler, sokaklarda güvenlik güçleriyle çatışıyor.

''İŞ YERLERİNİ YAKANLAR PKK DESTEKÇİLERİ''

Öte yandan, Fransa'da televizyona çıkan 'Sarı Yelekliler' sözcülerinden biri, Paris'te iş yerlerini yakan ve yağmalayan grupların terör örgütü PKK destekçileri ve aşırı sağcılar olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında yaptığı konuşmada, "Koynunuzda yılan besliyorsunuz. O yılan birgün sizi sokacaktır." ifadeleriyle teröre destek veren batı ülkelerini uyarmıştı. Şimdi teröristlere kol kanat geren Fransa, beslediği yılan tarafından sokuluyor.