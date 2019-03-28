Sarı Yeleklilere Toulouse'da Gösteri Yasağı

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Fransa'da sarı yeleklilerin cumartesi Toulouse kentinin merkezinde yapmaya planladığı gösterinin yasaklandığı bildirildi.Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamada, sarı yeleklilerin cumartesi Toulouse'un Capitole Meydanı'ndan yapmayı planladığı eylemin 12.00-21.00 saatlerinde yasaklandığı belirtildi.Sarı yeleklilerin geçen hafta da Toulouse'un aynı meydanda gösteri yapmasına izin verilmemişti. Bazı eylemciler yasağa rağmen meydanda kısa süre eylem yapmıştı.Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin cumartesi Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlemek istedikleri gösteriyi yasakladığını bildirmişti.Sarı yelekliler, 16 Mart'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti.Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.Protestolarda 11 kişi hayatını kaybettiAkaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.