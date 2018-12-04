Sarı Yeleklilerin İtfaiye Aracına Müdahalesi Güvenlik Kamerasında

Sarı yeleklilerin itfaiye aracına müdahalesi güvenlik kamerasında Fransa
(DHA
) - Paris
'te 'sarı yelekliler', ateşe verdikleri bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracına izin vermedi. Biri güvenlik kamerasınca; diğeri de amatör bir kamera tarafından kaydedilen olaylarda eylemcilerin, itfaiye araçlarının müdahalesine izin vermedikleri görülüyor. Görüntülerden birinde saldırıya uğrayan bir itfaiye aracının hızla olay yerini terk ettiği; diğerinde ise protestocuların müdahalesine karşı geri geri giderek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
DHA,Paris,İtfaiye
04 Aralık 2018 Salı 16:29