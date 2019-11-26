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Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı

Sarıcakaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı.

26.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:40Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı
, 'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Şehit öğretmenin adı, Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Fatih İlköğretim Okulunda bir sınıfa verildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Fatih İlkokulunda teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatabilmek için "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Akıl ve Zeka Oyunları Atelyesi' sınıfı oluşturuldu. İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar'ın girişimleri sonucu karara bağlanan 'Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Akıl ve Zeka Oyunları Atelyesi' isimli sınıfın açılışı; Kaymakam Murat Demirbilek, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar tarafından gerçekleşti.

Kaymakam Demirbilek, açılışta "Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatabilmek amacıyla bu sınıfımızı açtık. Burada geleceğimizin teminatı çocuklarımız etkinliklerini gerçekleştirecek" dedi. Açılış sonrası Demirbilek, Çam, Yazar ve Fatih İlkokulu Müdürü Süleyman Bilen, sınıfta zeka oyunları oynayan çocuklarla birlikte etkinliğe dahil oldular. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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