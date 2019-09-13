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Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik aşure dağıttı

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 14 mahallede 3 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

13.09.2019 15:19Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik aşure dağıttı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 14 mahallede 3 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı Cuma namazı çıkışında gerçekleştirildi. Aşure gününün önemine işaret ederek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Bugüne Aşure isminin verilmesinin hikmeti, o günde Cenab-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir: Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Aşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur. Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi Aşura Günü kabul edilmiştir. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. Hz. Eyyüb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur" dedi. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Çam, Sarıcakaya, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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