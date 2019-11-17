Sarıcakaya'da 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinliği

i Nebi Haftası' kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.



Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen konferansa İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Müftüsü Reşit Ceylan, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. "Peygamberimiz ve Aile" teması başlığında konuşma yapan Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Öztoprak, "Bizim için en güzel örnek Peygamber Efendimizin hayatıdır. Müslümanız diyorsak herhangi bir problem olduğunda Rabbimiz ne buyuruyor, Peygamber Efendimiz ne tavsiyede bulunmuş denmelidir" dedi.



Bugün 'idol' denilen kelimenin yaygın olarak kullanılmaya başlandığına işaret ederek sözlerine devam eden Öztoprak "Bugün ne yazık ki dillerimizde dolaşan bir 'İdol' diye ifade var. Örnek olarak hayatımızda kimi almamız gerektiği apaçık belirtilirken ama dillerde dolaşan bu ifadeye bakalım. Kimi örnek alıyorsun, idolün kim, kimin gibi olmak istiyorsun? Birimizde açıp 'İdol' nedir diye soruturduk mu? İdol eski yunanda tanrıçaya verilen isim demektir. Kullandığımız kelimenin bile anlamını bilmiyoruz. Bir Müslümanın en güzel örneği Peygamber Efendimiz (S.A.V) dir. Onu da mutlaka iyi anlamalıdır. Biz maalesef yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede idollerden bahsediyoruz. Kendimize futbolcuları, sanatçıları örnek tayin ediyoruz. Bir Müslüman hayatında ilk başta Kuran ve Sünnet olduğunu düşünmelidir" diye konuştu.



Öztoprak, konuşmasının devamında şunları kaydetti:



"Peygamber Efendimiz kendisinin uygulamadığı bir şeyi ailesine asla tavsiye etmemiştir. İlk başta bilmemiz gereken budur. Söylemlerimizle eylemlerimizin bir olması gerekiyor. Örnek sigara içen bir baba çocuğuna sigara içme dese ne kadar etkili olacaktır? İşte Peygamber Efendimizin her daim söylemleri ve eylemleri birlikte olmuş, mutlaka yaşamıştır. Yaşanmayan din zaten bizim dinimiz değildir. Bu aklımızın bir kenarında kalsın. Bir dinin yaşanması gerekiyor. Hayatımızın ne kadar aşaması varsa o süre içinde mutlaka yaşamamız gerekiyor. Kimin ne zaman öleceğini bilebiliyor muyuz? Yanımızda biraz önce var olanların biraz sonra olmadığını mutlaka etrafımızda yaşayanlar görmüştür."



Programda konuşan İlçe Müftüsü Reşit Ceylan ise, "Aile demek sevgi, şefkat farkındalık demektir. Aile demek gelecek demektir. Biz güçlü kuvvetli aile yapımızla hep övündük ve övünmek istiyoruz. Ancak bugünlerde aileye dair çok ciddi problemlerden söz etmeye başladık. Aile yapımız çatırdıyor ne yazık ki. Son yıllarda yapılan istatistiklere göre yeni yapılan evlikler ilk 3 yıl içinde boşanmayla neticeleniyor. Önceleri kasırgaya dayanan evliliklerin şimdi neredeyse en ufak bir rüzgarda meltemde esintide tarumar olabiliyor. Bir yerlerde yanlışlar var. Hastalığın teşhisi ve tedavisi son derece önemli. İşte bu tarz programlar hastalığın tedavisi ve teşhisi konusunda bir farkındalık oluşturması son derece önemlidir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere; İlçe Kaymakamı Demirbilek, Belediye Başkanı Çam, İlçe Müftüsü Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yazar tarafından ödüller takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA