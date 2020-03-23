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Sarıcakaya'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

23.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:25
Sarıcakaya'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını
Eskişehir 'in Sarıcakaya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması üzerine Eskişehir Valiliği kararıyla oluşturulan "Sarıcakaya Vefa Sosyal Destek Grubu", söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.
112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları, grup tarafından karşılanıyor.
İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturduklarını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sarıcakaya, Eskişehir, Güncel

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