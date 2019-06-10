Sarıcakaya'daki sele Büyükşehir'den anında müdahale

Oluşan sele bağlı kapanan İğdir Mahallesi ve Kapıkaya Mahallesi yolu ekiplerce kısa süre içerisinde açıldı.

Sarıcakaya İlçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ ekipleri, bölgede oluşan felakete kısa süre içerisinde müdahale etti. Gün boyunca çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, kapanan İğdir Mahallesi ve Kapıkaya Mahallesi yolunu da kısa süre içerisinde ulaşıma açtı. Yaşanan sel felaketine anında müdahale eden ekipler sayesinde, yaşanabilecek olası büyük olayların da önüne geçilmiş oldu. Kent merkezinde de yağmurun etkili olduğu Odunpazarı'na bağlı Yahnikapan Mahalllesi'nde ise ESKİ ve itfaiye ekipleri kapanan menfezleri temizleyerek mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına ve zarar görmesine engel oldu.

Olası baskınlara karşı ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hasar gören yollarda da yapılan tespitlerin ardından bakım ve onarım çalışmalarının hızla başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Bültenler