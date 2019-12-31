Haberler » Güncel » Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı - Haber

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

31.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:12 Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Uludağ, mesajında, 2019 yılında da Adana ve Sarıçam halkının kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmadıklarını, söz verdikleri proje ve hizmetlerin tamamına yakınını yerine getirdiklerini belirtti.
Yeni yılın geride bırakılan yılda yaptıklarının değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:
"2020 yılında da yapacağımız tüm hizmetlerde halkımızı daha iyiye, daha doğruya götürmek, onların huzur içerisinde olmalarını sağlamak ve daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 yılı size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2020 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve hemşerilerimize huzur getirmesi, başarının ve sevginin sürekli olması, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Bilal Uludağ, Sarıçam, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:33   Konya buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi 13 yaralı - Haber
12:33   Sivas'ta hırsızlık şüphelisi 3'ü kadın 5 kişi, suçüstü yakalandı - Haber
12:33   Kızılcahamamlı işletmeci meyve bileşenlerinden "mor bazlama" üretti - Haber
12:32   Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası - Haber
12:31   Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerinden Türk dillerinde yeni yıl mesajı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:34:47