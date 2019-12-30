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Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ'dan yağış sonrası müdahale açıklaması

Adana'nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ilçede yağış nedeniyle ekiplerinin rutin işlerinin yanı sıra görülen olumsuzluklara da anında müdahale ettiğini belirtti.

30.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:08 Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ'dan yağış sonrası müdahale açıklaması
'nın Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ilçede yağış nedeniyle ekiplerinin rutin işlerinin yanı sıra görülen olumsuzluklara da anında müdahale ettiğini belirtti.
Uludağ, yazılı açıklamasında, yaşanan yoğun yağış nedeniyle belediye bünyesinde kriz masası kurulduğunu bildirdi.
Sel baskınlarının yaşandığı ilk günden bu yana 24 saat esasına göre çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:
"Ekipler, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen isteklere anında müdahale ederek mağdur olanlara devletin sıcak elini hissettiriyor, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda şiddetli yağışlara karşı teyakkuz hali devam ediyor. Vatandaşlarımızın evlerine giderek gıda yardımında bulunduk. Acil ihtiyaçlarını sorarak, mağduriyetlerinin olup olmadığını yerinde tespit ettik. Su baskınlarına karşı tahliye çalışmalarını yaptık ve yapıyoruz. Bozulan yollarımıza müdahale ederek herhangi bir kazaya meydan vermemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz rutin işlerinin yanı sıra görülen olumsuzluklara da anında müdahale ediyoruz."

Bilal Uludağ, Sarıçam, Uludağ, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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