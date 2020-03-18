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Sarıçam'da okullararası atık pil toplama yarışması yapıldı

Sarıçam Belediyesi tarafından 3. Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması yapıldı.

18.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:58
Sarıçam'da okullararası atık pil toplama yarışması yapıldı
Sarıçam Belediyesi tarafından 3. Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması yapıldı.
Sarıçam Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin atık pil toplama alışkanlığı kazanarak doğal kaynakların korunması ve genç bireylerin çevreye duyarlılığının artırılması hedefiyle Belediye ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği işbirliğinde 3. Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması düzenlendi.
Bu yıl Sarıçam ilçesininin yanı sıra Ceyhan ve Kozan ilçelerindeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada seçici kurul, toplanan pilleri değerlendirdi. Yarışmada, birinci Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi, ikinci Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu oldu.
Belediye Başkanı Bilal Uludağ, amaçlarının çevre ve insan sağlığı konusunda duyarlı gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Sarıçam Belediyesi, Sarıçam, Güncel

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