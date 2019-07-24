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Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

Adana'da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

24.07.2019 10:05 Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
Adana'da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

Adaylar, 07: 00-10: 00 saatleri arasında işlemlerini yapabilecek. - ADANA

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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