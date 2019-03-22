Sarıçam Kaymakamlığı'nın Seracılık Projesine Ödül

Kaynak: İHA

Adana'nın Sarıçam Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Türkiye genelinde düzenlediği "Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar" yarışmasında ödül aldı.Sarıçam Kaymakamlığı, "Sosyal Ekonomik Kalkınma İçin Tarımsal Üretimde Teknolojik Gelişmelerin Kullanılmasıyla Seracılığın Geliştirilmesi" projesiyle ödüle layık görüldü.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı Ankara'daki törende ödül, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan'a verildi.Kaymakam Kayhan, İçişleri Bakanlığınca "Yılın En İyi Kaymakamı" seçilerek üstün hizmet ödülüne layık görülmüş, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. - ADANA