Sarıçam Ormanları kuş sesleriyle şenleniyor

Zengin florasıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları'na gelen yaban kuşları doğayı renklendirdi.

14.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:52
Zengin florasıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları'na gelen yaban kuşları doğayı renklendirdi.
İlçede 2 bin 150 ile 2 bin 700 rakımda bulunan ve boz ayı, kurt, tilki, domuz, tavşan, sincap gibi birçok yaban hayvanın barındığı Sarıçam Ormanları; şakrak, saka, saksağan, orman bülbülü gibi kuşların önemli üreme alanları arasında yer alıyor.
Havaların ısınmasıyla canlanan doğada rengarenk çiçek açan ağaçlar; şakrak, saka ve orman bülbüllerinin mekanı oldu. Kuşların ağaç dallarındaki tomurcuklarla beslenmesi, renkli görüntüler oluşturdu.
Doğa tutkunu Türkü Doğa Demirci, Sarıkamış'ın her mevsim ayrı bir güzelliği bürünerek birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.
Bu dönemde doğanın bütün zenginliğini insanlara sunduğunu belirten Demirci, "Sarıkamış'ta doğa şu anda en renkli zamanını yaşıyor. Bir yanda kelebekler çiçeklere konuyor diğer yanda kuşlar ağaçların dallarında yemek bulma telaşında. Şakrak kuşu, orman bülbülü, saksağan gibi adını bilmediğimiz birçok kuş, renkli görüntüler oluşturuyor, biz de keyifle izliyoruz." diye konuştu. Sarıçam Ormanları kuş sesleriyle şenleniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Sarıçam, Kars, Güncel, Haber

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