Sarıcaoğlu: "Herkesin Başkanı Olacağım"

Samsun'un Kavak ilçesinde girdiği seçim yarışında başkanlığı yeniden kazanan Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Herkesin ve her kesimin başkanı olacağım" dedi.Sonuçların netleşmesiyle AK Parti İlçe binasının da bulunduğu Otogar meydanını dolduran partililer, Sarıcaoğlu'nun eski başkanlardan Şerif Karagöz'ün ardından ikinci kez seçilerek ilçe tarihine adını yazdırdığını söylediler.Partililer, kazanılan zaferi, otogar meydanında atılan havai fişekler, yakılan meşaleler ve davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla kutlarken meydana gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı ve MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber'i de sevgi gösterileri arasında uzun süre omuzlarda taşıdılar.Gecede bir konuşma yapan MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Bu Cumhur İttifakı birileri dersini alana dek sürecek. Elde ettiğimiz bu zaferle hadsizlere, partisi satanlara hadlerini bildirdik. Gazamız mübarek olsun" diye konuştu.Daha sonra söz alan AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, "Fitneciler derslerini aldı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını Kavak'ta yere düşürmedik. Şimdi başkanımızla birlikte daha gelişmiş bir Kavak için çalışacağız" şeklinde konuştu.Sözlerine, "Kavak tarihi günlerinden birisini yaşıyor" diyerek başlayan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da, "Durmak yok. Çalışmalarımıza yarından itibaren hız kesmeden başlıyoruz. Halkımız üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra bizde" şeklinde konuştu.Büyük sevgi gösterileri altında kutlamaların yapıldığı meydanda tebrikleri kabul eden Sarıcaoğlu, burada coşkulu kalabalığa yaptığı teşekkür konuşmasında herkesin başkanı olacağını söyledi.Sarıcaoğlu, şöyle devam etti:"Bu makamda hiç kimseyi ayırt etmeden bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da herkesin ve her kesimin başkanı olacak ve hizmeti ilçemin tüm noktasına eşit bir biçimde ulaştıracağım. Buna söz veriyorum. Hizmet için yola çıktık. Oy isteyip göreve talip olduk. Halkımız da tercihini bizden, yani yatırımdan, gelişmişlikten yana kullandı. 2019 vizyon projelerimiz ile insanımızın daha refah yaşamı için çalışacağız. Çok mutluyuz."Kavak'ın 2014 yılında AK belediyecilik ile tanışması ile hizmetle buluştuğunu anlatan Sarıcaoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her yönden gelişmiş ve kalkınmış bir Kavak hedefi doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini bildirdi. Sarıcaoğlu, şunları söyledi:"Bu seçimde de sağduyu galip geldi ve insanlarımız AK Parti'ye ve bizlere olan güvenini sandıkta bir kez daha gösterdi. Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün çıkmış olduğumuz bu yeni hizmet yolcuğumuzda 2023 vizyon projelerimize start vermenin heyecanı içindeyiz. Gelecek nesillere daha modern ve daha yaşanabilir bir Kavak bırakma hedefimizden hiç sapmadan 5 yıl önce göreve geldiğimiz gibi ilk günün heyecanı içinde hizmete devam edeceğiz." - SAMSUN