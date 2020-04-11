Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sarıcaoğlu: "Vatandaşımızın yanındayız"

Kavak Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını evlerinde karşıladı.

11.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:02
Sarıcaoğlu:
Kavak Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını evlerinde karşıladı.

Samsun dahil olmak üzere 31 şehre getirilen sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçen Kavak Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların başta ekmek olmak üzere çeşitli yaşamsal ihtiyaçlarını evlerine servis yaptı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi. Tüm ekipleri ile vatandaşım hizmetinde olduklarını belirten Sarıcaoğlu, "Belediye olarak tüm birimlerimiz ile görevde ve vatandaşımızın hizmetindeyiz. Hiçbir kimsenin mağdur olmadan hizmet alması için her türlü önlemimizi aldık ve işimizin başındayız" dedi.

"Bir telefon kadar uzağız"

Özellikle yasak nedeniyle sokağa çıkamayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için zabıta ekiplerinin günün her saati vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, "İlçemizde hiç kimsenin sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olmaması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ayrıca, Kavak Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızın temel gıda maddesi ekmek başta olmak üzere ocağını yakacağı tüp gaza kadar ihtiyaç duydukları yaşamsal tüm ihtiyaçlarına ulaşmaları için her türlü yardım ve desteği sağlıyorlar. Bizler vatandaşımıza bir telefon kadar uzağız" diye konuştu.

Belediyenin vermiş olduğu hizmetten memnun olduklarını ifade vatandaşlar da, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri bu günde de yalnız bırakmadı, taleplerimizi kapımıza kadar ulaştırdı" dediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Kavak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Sarıcaoğlu: 'Vatandaşımızın yanındayız' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu - Haber 18:48: Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor - Haber 18:48: Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:46: Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na... - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin