Sarıçay'da temizlik çalışmaları tamamlandı

Çanakkale'yi ikiye bölen Sarıçay deresinde rusubat temizliği ve yatak tanzim çalışmaları tamamlandı.
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ile 252. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mart'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, dere genelinde makine ve iş makineleriyle 3 bin metre uzunluğundaki dere yatağından 30 bin metreküp rusubat çıkarıldı.
2 ekskavatör, 1 kepçe, 2 kamyon, 1 dozerin kullanıldığı çalışmalar sonucunda, Sarıçay deresinin rusubat temizliği ve yatak tanzim çalışmaları tamamlandı.
8 Mart
, Çanakkale
, Güncel
Kaynak: AA