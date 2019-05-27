27.05.2019 10:52
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Sarıçay'da temizlik çalışmaları tamamlandı

Sarıçay

Çanakkale'yi ikiye bölen Sarıçay deresinde rusubat temizliği ve yatak tanzim çalışmaları tamamlandı.

Çanakkale'yi ikiye bölen Sarıçay deresinde rusubat temizliği ve yatak tanzim çalışmaları tamamlandı.
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ile 252. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mart'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, dere genelinde makine ve iş makineleriyle 3 bin metre uzunluğundaki dere yatağından 30 bin metreküp rusubat çıkarıldı.
2 ekskavatör, 1 kepçe, 2 kamyon, 1 dozerin kullanıldığı çalışmalar sonucunda, Sarıçay deresinin rusubat temizliği ve yatak tanzim çalışmaları tamamlandı. 8 Mart, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA