Sarıdağ: Beşiktaş'ta Forvette Öncelik Burak Yılmaz

Milliyet Gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ, Skorer TV'de Ezgi Toper'in Beşiktaş'ta yaşananlarla ilgili sorularını yanıtladı...İşte Serdar Sarıdağ'ın yorumları: "Başarıda nasıl herkesin payı varsa, başarısızlıkta da herkesin payı var. F.Bahçe'nin kaçan şampiyonluğu var. O yıl Bursaspor kazanmıştı. Demek ki Beşiktaş kaçırsaydı 10 yıl kendine gelemezdi. Sadece takıma küsmek yanlış. Ekonomik kriz var. Takım 'Şampiyonluk kaçtı, biz cezalandırılıyoruz' diye düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarının ardından oyuncular primlerini alamadı. Böyle bir takıma kimse söz geçiremez. Mourinho bile... Şenol hocanın işi çok zor. Bu takım 2 defa şampiyon oldu."Tesislerde mutsuzluk hakim"Her şey para değil. Dost acı söyler. Tesislerde mutsuzluk hakim. Futbolcular hocayı seviyor. Orada ciddi sıkıntı yok. Güneş Beşiktaş'a imza attığında "Oyuncuların parasını ödeyin" dedi. Parasını alamayan takımda hocanın başarılı olması zor."İlhan Mansız futbolcu kimliğinden çıkmak zorunda"Guti'nin geldiği ortam sıkıntılı. Bu kaos ortamında İlhan Mansız ve Guti nasıl başarılı olabilir? İlhan Mansız ile Sarper Çetinkaya arasında tartışma var, ama yumruklaşma bölümü yok. Bu bir mesleki tartışma. İlhan Mansız futbolcu kimliğinden çıkmak zorunda. Sen artık antrenörsün. İlhan futbol yönetiminden uzak olan bir isim. Survivor ve buz pateni yarışmalarına katıldı. Antrenörlük çok farklı bir şey. İletişim anlamında takımla içiçe olması lazım. Mutsuz bir ortamda bu işi yapmak kolay değil. Tesislerde gerginlik var."Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet eden sadece Tolgay mı?"Bir dürüm yedi diye kimse kadro dışı kalmaz. Tolgay parasal sıkıntı yaşadı. Bunlar da çözülüyor. Sen UEFA'ya gittiği için Tolgay'ı kadro dışı bırakıyorsan, FIFA'ya giden Quaresma'yı neden kadro dışı bırakmadın derler. Sorunlar halının altına süpürüldü. Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet eden sadece Tolgay mı? Yaranın kanadığı yer tesisler. Çözmezsen o kanama devam eder. Tribünlerin "Paralar nerde?" şeklinde bağırması doğru değil. Başkan kendisi de söyledi: Biz açıldık keşke açılmasıydık."Orman'ın 3 danışmanı 100 bin TL para alıyor"Beşiktaş'a para kazandıracak yer futbol takımıdır. Onlara kırgınlık, kızgınlık içinde olmamalı. Pansumanı Fikret Orman yapmalı. Başkanlık makamı çözüm üretme yeridir. Başkan da o zekaya, cesarete ve tecrübeye sahip. Yeterli futbola odaklansın. Başkan etrafını temizlesin, 5 sene sonra heykeli dikilir. 3 tane danışmanı 100 bin TL alıyor."Her sene takımın omurgası değişiyor"Artık bireysel futbol kalmadı. Zlatan, Neymar, Messi isen tamam. Takım oyunları diye bir şey. Tolgay Bundesliga'dan geldi. Tek başına oynayamaz, etrafındakilerle oynar. Almanya, Brezilya'ya 7 tane attı. Oğuzhan ve Tolgay böyle bir düzenden geliyor. Etrafı sürekli değişti. Taraftar bunun farkına varmalı. Bu adamlar sistem içinde oynayan futbolcular. Her sene takımın omurgası değişiyor. Bundan Oğuzhan ve Tolgay sürekli etkilenir. Klopp, Oğuzhan Aydoğan'ı Dortmund'a aldırdı. Adam gerizekalı mı? İstanbulspor maçında çok iyiydi. İlk taşı günahsız olan atsın. Hiçbirimiz günahsız değiliz. Kulübün başarısızlığında yönetim sorumlu. Biz başkana ayna tutarız, bazıları ise ışık tutarak doğruyu görmesini engelliyor."Şenol hoca, Burak'ı istiyor"Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz'ı kapıdan içeri sokmaz dedim, sokmadı. Geçen sene şampiyonluğu kaçıran Beşiktaş, o hataları yapmasaydı, ikincilik mücadelesi kora kor geçerdi. Hoca, Burak Yılmaz'ı istiyor. Bir kere transferde hocanın isteği olsun. Ama takas olmaz bu saatten sonra. Takasta Tolgay'ı kullanmazlar. Ozan'ı Şenol hoca ister. Mario Gomez-Tolgay takası konuşuluyor ama yönetim Gomez'e sıcak bakmıyor. Burak Yılmaz forvet için önde görünüyor şu anda."Cenk Türkiye'yi düşünmüyor"Cenk Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Cenk'in babası "O haberlere gülüyoruz" dedi."Bankamatik sakatlıkları da var!"Kas sakatlıklarından kondisyoner departmanı sorumludur. Abdullah Avcı testler yapıp ona göre antrenman programı belirliyor. Bir de bankamatik sakatlıkları da var."İki kulüp arasındaki husumet bitmeli"Şenol Güneş'i gönderdin, kim yapacak hocalığı? Yabancı hoca elinde hazır mı, yok? Ankaragücü ile Beşiktaş arasında husumet bitmeli. Ankaragücü köklü bir kulüp. Ligin değerini, taraftarlar ve takımın oynadığı oyunlar belirler. Umarım çekişmeler devam etmez. Ankaragücü maçı dönüm noktası olabilir."