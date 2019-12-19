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Sarıeroğlu, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:08 Sarıeroğlu, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerini inceleyen Sarıeroğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafına oy verdi.
Sarıeroğlu, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım tarafından çekilen "Çamlıca'da Kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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