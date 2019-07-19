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Sarıeroğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

19.07.2019 16:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Cemil Yaman, Polat Türkmen, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve partililerle Merkez Camisi altındaki iş yerlerini ziyaret eden Sarıeroğlu, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Esnafın sıkıntı ve taleplerini dinleyen Sarıeroğlu, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını söyledi.
Şehir merkezinden geçen Çivi Deresi'nin etrafındaki mahallelerde zarar gören evlerin olduğu bölgeyi de gezen Sarıeroğlu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Sarıeroğlu ve beraberindekiler, selden zarar gören Değirmenağzı mevkisinde de incelemelerde bulundu.
Akçakoca ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen Çivi Deresi'nin taşması sonucu birçok iş yeri ve bazı araçlar sular altında kalmıştı. Sarıeroğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
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