Sarıgerme'de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Muğla
'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk Akya
balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.
Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Ortacalı Minür Akkuş
, Sarıgerme
açıklarında avlanırken oltasına 42 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı. Akkuş, uzun uğraşlar sonucu oltasına takılan balığı tekneye çekti. Teknede bulunanlar da balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Balıkçı Minür Akkuş; "20 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım. Sicim parmağımı kesti. Kaçıracağımdan korktum." dedi. - MUĞLA