Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde Sarıgöl 1. Yörük Şenliği düzenlendi.
Sarıgöl Kent Meydanı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk
, yörüklerin kültürlerini yaşatmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek şenliği tertip edenlere teşekkür etti.
Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, katılanlara teşekkür ederek, "Bizlerin aslı yörüktür. Yörüklerin kültürü Osmanlıların kurulmasından bu yana gelmektedir." dedi.
Şenlikte, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP
İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı,Sarıgöl Yörükleri Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya, Sarıgöl Yörük Beyi Halis Aslan, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah
Eroğlu ve şenliğe katılan yörükler kortej eşliğinde Sarıgöl Zübeyde Hanım
Kapalı Tuhafiye Pazarı'na kadar yürüdü.
Halk oyunlarının oynandığı şenlikte Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç Kerimoğlu, oyunu ile büyük alkış topladı. Manisa Yörük Beyi Salim Çetin'in 5 yaşındaki oğlu Bilal Efe'nin Harmandalı
ve Kerimoğlu oyunu ayakta alkışlandı. Şenlik ses sanatçısı Fatoş Kadıoğlu
tarafından konserle son buldu.
Necati Selçuk,Manisa,Sarıgöl
02 Aralık 2018 Pazar 17:28