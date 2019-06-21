21.06.2019 12:45
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Sarıgöl Adliyesinde veda yemeği

Sarıgöl Adliyesinde veda yemeği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ulusoy ile hakim Berkay Akduman için veda yemeği düzenlendi.

Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ulusoy ile hakim Berkay Akduman için veda yemeği düzenlendi.

Bir tesiste verilen veda yemeği öncesi, Sarıgöl'de başarılı çalışmalar yürüten ve İstanbul- Bakırköy Adliyesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ulusoy ve Konya- Karapınar ilçe adliyesine atanan hakim Berkay Akduman'a hizmetlerden dolayı İlçe SGK Müdürü Niyazi Kara tarafından plaket verildi. Düzenlenen veda yemeğine ilçeye yeni atanan savcı Yasir Karamuk ve hakime Esengül Gönenli'nin yanı sıra İlçe SGK Müdürü Niyazi Kara, Sarıgöl Devlet Hastanesi Baş Hekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, daire amirleri ve adliye personeli katıldı. Veda yemeği sonrası Başsavcı Muhammet Ulusoy, adliye çalışanlarına ve çalışma arkadaşlarına görev yaptığı dönemde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - MANİSA
Kaynak: İHA
ulusoy , Sarıgöl , Güncel

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