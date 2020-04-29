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Sarıgöl Belediyesinden badanalı hijyen çalışması

Sarıgöl Belediyesi ekipleri, ilçedeki sanayi dükkanlarıyla evlerin bahçe duvarlarını beyaz badana ile boyamaya başladı.

29.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:04
Sarıgöl Belediyesinden badanalı hijyen çalışması
Sarıgöl Belediyesi ekipleri, ilçedeki sanayi dükkanlarıyla evlerin bahçe duvarlarını beyaz badana ile boyamaya başladı. Hijyen açısından önemli olan çalışma sayesinde iş yerleri ve evlerin bahçe duvarları güzel ve temiz bir görünüme kavuşmaya başladı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un talimatıyla, ilçenin daha hijyenik olması için 3 farklı ekip tarafından iş yerleri ve evlerin bahçe duvarlarına beyaz badana yapılıyor. Çalışmalara ilk etapta son sokağa çıkma yasağında eski sanayideki dükkanların badana yapılmasıyla başlandığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl Belediyesi esnafına her türlü desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde esnafımız evindeyken, hareketliliğin azalmasını fırsata çevirerek, onlar için çalışmamızı sürdürüyoruz. Sanayi esnafının iş yerlerinin duvarlarının boyayarak, güzel ve temiz bir görünüm almasını sağladık." dedi.

"Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız"

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, evlerin bahçe duvarları ile iş yerlerin badanalanması çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Belediye ekipleri bu zorlu süreçte salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyor. Bir yandan vatandaşlarımıza gece-gündüz demeden hizmet vererek, çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan esnafımızı, bir nebze de olsa rahatlatabilmek, bu zorlu sürecin hep birlikte dayanışma içinde üstesinden gelebilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Başkan Selçuk, yapılan çalışmalar sırasında ekiplerin ayrı guruplarda cadde ve sokak kaldırımlarında çıkan yabancı otların temizliğini de yaptıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Necati Selçuk, Sarıgöl, Selçuk, Güncel, Haber

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