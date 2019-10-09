Sarıgöl'de 4 mahalleyi bağlayan yol tamamlandı

Mahalle sakinleri, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'de Baharlar, Bahadırlar, Güneydamları ve Şeyhdavutlar Mahallelerini birbirine bağlayan yolda 12 kilometrelik 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ilçeyi ziyaret ederek, çalışmanın tamamlandığı yolda incelemede bulundu. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan tarafından karşılanan Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu ve Daire Başkanı Kuruçay, çalışmaları tamamlanan yolun ilçeye hayırlı olmasını dilediler.

Mahalle Sakinleriyle Buluştular

Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediler. Yapılan çalışmanın mahalleleri için önemine vurgu yapan mahalle sakinleri, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sezon bitmeden tüm ihtiyaç duyulan noktalarda yoğun bir asfaltlama çalışması yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 12 kilometrelik asfalt çalışmasının Sarıgöl'e ve yolu kullanan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da, Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğiyle ilçelerinde sorunlu bölge bırakmamak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.