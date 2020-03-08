Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar yürüyüş yaptı.
08.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:50
Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar yürüyüş yaptı.
Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar, Sarıgöl Atatürk Parkı'ndan kaymakamlığa kadar yürüdü.
Dernek Başkanı Hacer Öz, Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra, saygı duruşunun bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Öz, burada yaptığı konuşmada, kadın cinayetlerinin ve kadına uygulanan şiddetin son bulmasını istedi.
İlçede trafik polisleri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.
Sarıgöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde kadın sürücüleri durdurup kadınlar gününü kutladı.
Kadın sürücüler, nazik davranışlarından dolayı polislere teşekkür ederken, ilçenin farklı yerlerinde 101 kadın sürücüye karanfil hediye edildi.
Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar, Sarıgöl Atatürk Parkı'ndan kaymakamlığa kadar yürüdü.
Dernek Başkanı Hacer Öz, Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra, saygı duruşunun bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Öz, burada yaptığı konuşmada, kadın cinayetlerinin ve kadına uygulanan şiddetin son bulmasını istedi.
İlçede trafik polisleri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.
Sarıgöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde kadın sürücüleri durdurup kadınlar gününü kutladı.
Kadın sürücüler, nazik davranışlarından dolayı polislere teşekkür ederken, ilçenin farklı yerlerinde 101 kadın sürücüye karanfil hediye edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sarıgöl, Manisa, Güncel
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