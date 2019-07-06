06.07.2019 15:01
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Sarıgöl'de arı sokma vakaları: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıgöl

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde farklı bölgelerde bir gün arayla gerçekleşen arı saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde farklı bölgelerde bir gün arayla gerçekleşen arı saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sarıgöl'de yaşanan arı sokmaları vatandaşları tedirgin ediyor. İlçede bir gün arayla gerçekleşen iki farklı arı sokma vakasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk arı saldırısı dün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada çalışan Yaşar Gedikoğlu (45), eşek arısı tarafından sokulmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikoğlu, ilk müdahalesinin ardından Salihli'de bir özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Beslediği bal arıları saldırdı

Bir diğer arı sokma olayı da geçtiğimiz perşembe günü ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesinde meydana geldi. Evinde bal üretimi için arı besleyen Zehra Aydın (69) arılarının saldırısına uğradı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Aydın, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Aydın'ın cenazesi incelenmek üzere Manisa Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Sarıgöl, Manisa, Aydın, 3. Sayfa

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