Sarıgöl'de Çalınan Motosiklet ve Şüphelisi Ele Geçirildi

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmayla çalınan motosiklet bulunurken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 4 Aralık
günü Konak
Mahallesi, Tırazlar Caddesi üzerinde park halinde duran motosikletin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği tarafından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri motosikleti çalan kişinin kimliğini belirlemesinin ardından B.S'yi (23) yakaladı.
Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken gözaltına alınan B.S. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA
Manisa,Sarıgöl
11 Aralık 2018 Salı 17:51