Sarıgöl'de Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu Açıldı

Sarıgöl
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hasta ve yaşlı bakım kursu açıldı.
Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
konferans salonunda gerçekleşen açılışta vatandaşlara kursun içeriği hakkında bilgi verildi.
Programa katılan 15 kursiyerin, 160 saatlik eğitimin ardından alacakları sertifika ile hastanelerde, huzurevlerinde, belediyelerde hasta ve yaşlı bakım personeli olarak çalışarak istihdama da katkı sağlaması hedefleniyor.
Hasta ve yaşlı bakım kursunun 160 saat süreceğini belirten Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, "Programda etik, kişisel bakım, beslenme, vücut mekaniği, aktivite ve egzersiz, engelli bireylere bakım hizmetleri, akıl ve ruh ve ruh sağlığı, ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı, ev kazaları ve alınacak önlemler, ağır hastalık ve vefat durumu,olmak üzere 10 modülden eğitim alacaklar." dedi.
Oruç, ilerleyen yıllarda hasta ve yaşlılara bakmak için bu sertifikanın zorunlu olacağına dikkati çekti.
Anadolu Lisesi,Sarıgöl