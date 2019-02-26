Sarıgöl'de Kalorifer Kursu Açıldı

Sarıgöl
Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından katı yakıt kalorifer kursu açıldı.
Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 102 saatlik kursa 13 kişi katıldığını belirterek, ilçe sakinlerinden kurs açılması yönünde yoğun talep aldıklarını söyledi.
Oruç, kursiyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de alacağına işaret ederek, teorik ve pratik eğitimin ardından başarı sağlayan katılımcılara sertifika verileceğini sözlerine ekledi.
Sarıgöl, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA