Sarıgöl'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Dadağlı mahallesinde oturan alzaymır hastası ninesi Emine Dönmez'in kaybolduğunu öğrenen Mehmet Bozkurt, yakınlarıyla araması sonuç vermeyince Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Dönmez"i bu sabah Eldüzen mevkisinde ormanlık alanda buldu.
Yaşlı kadın sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.
Dönmez'in sağ bulunması ailesi ve mahalle sakinlerini sevindirdi.
Manisa
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Kaynak: AA