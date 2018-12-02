Sarıgöl'de Kedi-köpek Dostluğu

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde emekli orman işçisi Mustafa Çığır'ın (79) kedi ve köpeğinin dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.
Çığır AA muhabirine yaptığı açıklamada evinde yıllardır beraber beslediği kedi ve köpeğinin birbirlerine zaman içerisinde alıştıklarını ve bir süre sonra sürekli birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.
Çığır ilk zamanlar bildik kedi-köpek kavgalarına şahit olduklarını ancak sonra kedi ve köpeğinin birlikte oyunlar oynadıklarını gördüklerinde mutlu olduklarını dile getirdi.
Kedi ve köpeğin dost olduğunu gören vatandaşlar ise şaşırıyor.
Vatandaşlar, "Bu durum birbirlerine oldum olası düşman olan hayvanların bile istenildiğinde dost olabildiklerinin göstergesidir." dedi.
Vatandaşlar kedi ve köpeklerin dostluklarını cep telefonları ile çekerek hatıra olarak saklıyor.
Manisa,Sarıgöl
02 Aralık 2018 Pazar 15:55