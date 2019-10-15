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Sarıgöl'de kitap okuma etkinliği

Sarıgöl ilçesinde öğrenciler kitap okuma etkinliği yaptı.

15.10.2019 12:22Sarıgöl'de kitap okuma etkinliği
Sarıgöl ilçesinde öğrenciler kitap okuma etkinliği yaptı.
Manisa Valiliği tarafından hazırlanan "Manisa her yerde okuyor" projesi devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesinde de etkinlik düzenlendi.
Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulundaki programa öğrenciler, öğretmenlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral da katıldı. Katılımcılar, okul bahçesinde 1 saat süreyle kitap okudu.
Yasemin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığını söyledi.
Ailelerin de kitap okuyarak çocuklarına örnek olması gerektiğinin altını çizen Oral, "Özellikle öğrencilerimizden boş zamanlarını kitap okuyarak değerledirmelerine istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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