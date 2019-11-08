Sarıgöl'de mahalleliden JES kuyusu tepkisi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi kırsal Karacaali Mahallesi'nde jeotermal kuyusu açılması planlanan bölgede, Ziraat Odası'nın itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından keşif yapıldı. Keşif için gelen mahkeme heyetini, mahalle sakinleri, tepkilerini dile getirdikleri dövizlerle karşıladı.

Karacaali Mahallesi'nde, özel şirket tarafından açılması düşünülen jeotermal kuyusuna Sarıgöl Ziraat Odası tarafından bir süre önce itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Manisa Bölge İdare Mahkemesi heyeti, dün mahalleye gelip, yakındaki zeytinlik alanda teknik incelemelerde bulundu. İnceleme heyetini ellerinde, 'Bırakın, dalından yaprak, bağımdan üzüm alayım', 'Çocuklarımın hepsini zeytin parası ile okuttum', 'Kanser olmak istemiyorum', 'Havama, suyuma, üzüm bağıma, toprağıma dokunma' ve 'Jeotermale hayır' yazılı dövizlerle karşılayan mahalle halkı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi partilerin ilçe başkanları, açılmak istenen jeotermal santrale tepki gösterdi. Mahalle muhtarının daveti üzerine heyeti karşılamaya gelenler arasında Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk da yer aldı. Başkan Selçuk, "Mahkememin vereceği kararların, mahalle halkının lehine olmasını temenni ederim. Buralardaki zeytin bahçeleri oldukça verimli" dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl'de jeotermal santrali istemediklerini belirtip, "Sarıgöl Ovası, üzüm ovası, zeytinlikleriyle ünlü. Açılacak olan her kuyu için dava açacağız" dedi. Jandarmanın güvenlik önlemi altında yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti ve JES kuyusu açılmak istenmesine tepki gösteren kalabalık, bölgeden ayrıldı.

Sarıgöl Ziraat Odası daha önce de Baharlar Mahallesi'nde açılması planlanan jeotermal kuyularının iptali için açtığı davayı kazanmıştı.