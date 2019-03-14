Sarıgöl'de Okul Servisleri Denetlendi

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde okul servisleri denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş ve Sarıgöl Şoförler Odası Başkanı İbrahim Bulanık
'ın da katıldığı denetimde İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Büro Amirliği, İlçe Jandarma
Trafik ekipleri ve Sarıgöl Belediyesi Zabıta
Amirliği ekipleri, öğrenci taşıyan 55 servisi Girne
Caddesi'nde tek tek durdurarak kontrol etti.
Ekipler, belge ve teknik eksiği bulunan servisleri kayıt alınta alarak eksikliklerin tamamlanmasını istedi.
Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Bulanık, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Bulanık, Manisa, Sarıgöl, Güncel
Kaynak: AA