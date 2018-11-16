Sarıgöl'de Okul Yararına Tiyatro Etkinliği

Sarıgöl
4 Eylül
ilkokulunda okulun ihtiyaçlarını karşılamak için tiyatro oyunu sahnelendi.
Okul aile birliği tarafından Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Uğurtan Sayıner Çocuk tiyatrosu ekibi "Bir okul yaptıralım" adlı müzikli çocuk oyununu ile "Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor" adlı kabare öğrencilerin ve velilerin beğenisine sundu.
Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin
, okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için yaptıkları etkinliğin büyük ilgi görmesinde memnuniyet duyduğunu belirterek, "Okulumuza büyük bir kütüphane yapmak istiyoruz. Ayrıca okulumuzun bakım ve onarımları gibi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı tiyatro etkinliği düzenledik. Geliri ile de okulumuz ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız." dedi.
Eylül,Sarıgöl