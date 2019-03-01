Sarıgöl'de Şehitler İçin Anıt Mezar

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MANİSA( AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesinde şehitler için anıt mezar yaptırıldı.Ziyanlar Mahallesi Muhtarı Haşim Horasan, gazetecilere yaptığı açıklamada yaptıkları araştırma sonucu 1. Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında mahalleden 17 kişinin şehit olduğunu tespit ettiklerini belirtti.Şehitler için bir anıt mezar yaptırdıklarını anlatan Horasan, anıtın çevre düzenlemesi konusunda da Belediye Başkanı Necati Selçuk'tan destek aldıklarını ifade etti.