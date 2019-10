Sarıgöl'de sultaniye üzümden pekmez yapımına başlandı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kente özgü dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinden pekmez yapımına başladı. Raf ömrü 2 yıl olan ev yapımı pekmezin son derece sağlıklı bir besin olduğunu ancak az miktarlarda tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Bengü Ünal, fazla tüketiminin vücutta yağlanmaya sebep olabileceği uyarısında bulundu.'PEKMEZ ŞİFA KAYNAĞI'Pekmezin, özellikle anneler tarafından çocuklara yüksek besin değeri nedeniyle içirildiğini söyleyen Diyetisyen Bengü Ünal pekmezin tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Pekmez tüketiminin özellikle, kış aylarında pekmez tüketmenin vücut ısısını artırmaya etkisi var. İki tatlı kaşığı pekmez, ortalama 10 gram gelir ve 29 kcal enerji verir. Toz şekerin ise 2 tatlı kaşığı 40 kaloridir. Fakat toz şeker basit karbonhidrat olmak ile beraber vitamin ve mineral açısından düşüktür. Pekmez ise kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum, bakır ve magnezyum minerallerini içerir. Pekmez glikoz, fruktoz içerdiğinden sindirime gerek kalmadan tüketildikten sonra kana karışmakta. En çok bilinen özelliği de demir açısından zengin olması. Vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağı. Besinlerle alınan demirin vücuttaki kullanımı yüzde 20 civarında. Bu oran oldukça düşük. Bu yüzden doğal bir besin grubu olan pekmezden her gün 1-2 tatlı kaşığı tüketmek kansızlık problemi olan kişiler için yeterli olacaktır. Pekmez aynı zamanda kalsiyum açısından da yardımcı bir kaynaktır. Süt ve süt ürünlerinde sonra kalsiyum içeriği yüksek olan bir besindir. Bu da pekmezi kemik ve diş sağlığı için iyi olan kalsiyumdan zengin bir besin haline getirir. Pekmez, kanı temizleme özelliği sayesinde damarların tıkanmasını önlemekte ve damar sertliğinin oluşmasına engel olmaktadır."'AŞIRI PEKMEZ TÜKETİMİNE DİKKAT' UYARISIÜnal, pekmez tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, zayıf kişilerin, iştahsızlık ve halsizlik problemi yaşayan kişilerin pekmezi tüketmesinde fayda vardır. Fakat diyabet (şeker hastalığı) rahatsızlığı olan kişiler her gün tüketmemek şartıyla beraber 1 tatlı kaşığından fazla tüketmemelidirler. Pekmez yüksek miktarda kalori içerdiğinden dolayı fazla tüketimi kilo alımına ve vücutta yağlanmaya sebep olacaktır. O yüzden porsiyon kontrolü yaparak dikkatli tüketilmesi gerekmektedir" diyerek, uyardı.NASIL YAPILIYOR?Yapımı oldukça zahmetli olan pekmez için her yıl kolları sıvayan bölgedeki ev kadınları sabahın erken saatlerinde üzümleri bir havuzda bol suyla yıkamayla pekmez yapımına başlıyor. Kanaviçe çuvallara konularak pekmez toprağı ekleniyor. Üzümlerin suyu çıkana kadar ayakla çiğnenerek, eziliyor. Çıkarılan üzüm suyu, daha sonra bir süre dinlenmeye alınıyor. Üzüm suyunun posaları dibe çökünce üzerinden kepçelerle büyük kazanlara alınarak, kaynatılmaya başlanıyor. Kazanda üzüm şırası 3-4 saat kaynıyor. Bu arada delikli kepçelerle karıştırılarak kontrolü yapılıyor. Pekmezin koyuluğu kontrol ediliyor. Kıvamına gelince kazanlar ateşten indiriliyor, pekmez soğumaya alınıyor. Soğuduktan sonra kışın tüketilmek üzere cam şişelere doldurulup, kilerlerde saklanıyor. İhtiyaç fazlası olanı bölümü ise kalitesine göre litresi 30 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.