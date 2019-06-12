Sarıgöl'de traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen plakasız traktör Beyharmanı Su deposu mevkiinde virajı alamayarak dereye yuvarlandı. Kazada traktörde bulunan Mehmet Akkuş
olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan Mehmet Korkmaz
ambulans ile Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Alaşehir
devlet hastanesine kaldırıldı.Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Kaynak: İHA 3. Sayfa