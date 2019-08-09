Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sarıgöl'de traktör kazası: 1 ölü

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

09.08.2019 19:11 Sarıgöl'de traktör kazası: 1 ölü
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ahmetağa Mahallesi Kır mevkiinde Orhan Özvural (62) yönetimindeki 45 ABL 561 plakalı traktörü ile kendine ait tarlada çalıştığı esnada sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu traktörün hakimiyetini kaybederek sağ tarafına devirmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Orhan Özvural, çevredeki vatandaşların yardımıyla Sarıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:35   Lastiği patlayan yolcu minibüsündeki yolcular ölümden döndü
20:27   Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti
20:15   Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
20:12   İzmir'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
20:09   Saksıda yetiştirdiği uyuşturucuyu satarken yakalandı
20:09   İcradan ev alan genç kadın canından oldu
20:03   Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı