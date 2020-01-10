Haberler » Ekonomi » Sarıgöl'de tütün alımları başladı - Ekonomi

Sarıgöl'de tütün alımları başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 ürünü tütünlerin alımlarına başlandı.

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:32Sarıgöl'de tütün alımları başladı
'nın ilçesi ve çevresinde 2019 ürünü tütünlerin alımlarına başlandı. Tütün baş fiyatının 24 TL olarak belirlendiği Sarıgöl'de 600 ton tütün alımının gerçekleştirileceği öğrenildi.

Sarıgöl Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazaryerinde alımlarına başlan tütünlerin baş fiyatı 24 TL olarak belirlendi. Alımlardan 10 gün sonra üreticilerin paraları ödendiği belirtildi. Sarıgöl ve çevresinden ortalama 600 ton tütün alımının yapılacağını belirten tütün eksperi Ali Kaymacı, "Bu yıl tütün baş fiyatı 24 Lira, Ortalama fiyatı 22.5 TL Sarıgöl'de tütün üreticileri 10 gün içerisinde türün bedellerini alacak. Bu yıl ilçeden çeşitli firmalar tarafından 600 ton tütün alımı gerçekleştirilecek." dedi.

Üreticiler açıklanan tütün fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:44  Dev uçak bakım merkezi kuracaklar - Ekonomi
12:44  Akiş GYO "United Nations Global Compact"a üye oldu - Ekonomi
12:42  Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni - Ekonomi
12:42  Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi - Ekonomi
12:38  Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
11:03  Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı - Ekonomi
10:01  Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu - Ekonomi
10.01.2020 12:53:40