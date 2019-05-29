Sarıgöl'de ustalar kursiyerlerle buluşuyor

Sarıgöl
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerler, teneke ustası Süleyman Camkıran ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi devam ediyor.
Bu kapsamda Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezindeki 20 kursiyer teneke ustası Süleyman Camkıran'ı iş yerinde ziyaret etti.
Camkıran'dan mesleğin incelikleri hakkında bilgi alan kursiyerler, ona çeşitli sorular yöneltti.
Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, proje kapsamında ilçedeki diğer ustaları da ziyaret edeceklerini söyledi.
milli eğitim bakanlığı
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Kaynak: AA