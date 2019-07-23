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Sarıgöl'de voleybol kursuna ilgi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, kurlarda 20 öğrenci eğitim görüyor.

23.07.2019 16:35 Sarıgöl'de voleybol kursuna ilgi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, kurlarda 20 öğrenci eğitim görüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz tatilini sportif faaliyetlerle geçirmek isteyen öğrencileri ihmal etmeyen Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler için voleybol kursu düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen kurslarda öğrenciler yaz tatillerini spor yaparak geçirme imkanı buldu. Salı ve perşembe günleri Sarıgöl Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kurslarda Beden Eğitimi Öğretmeni Şeref Aslan tarafından oyun kuralları, top ile çalışmalar, kondisyon eğitimleri verilerek takımlar halinde voleybol maçları yaptırılıyor.

Her yaşta her yerde eğitimin şart olduğunu dile getiren Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Müdürü Hasan Oruç, kurslara yoğun talep olduğunu ve çeşitli alanlarda kurslar açmaya devam ettiklerini söyledi. - MANİSA

voleybol, Sarıgöl, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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