Haberler» Spor» Haber

Sarıgöl'de 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

08.08.2019 11:15 Sarıgöl'de 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'
Manisa'nın Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

14 Kur'an kursunun katıldığı turnuvada Kızılçukur Kur'an Kursu futbol takımı ile Sarıgöl Hastahane Camisi Kur'an kursu futbol takımı finalde karşı karşıya geldi. Tırazlar Mahallesi halı sahasında Kızılçukur Kur'an Kursu futbol takımı ile Sarıgöl Hastahane Kur'an kursu futbol takımları arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 tamamladı. Penaltı atışları sonrası Kızılçukur Mahallesi Kur'an kursu futbol takımı maçı 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvayı yakından izleyen İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, "Öğrencilerimizi spora sevdirmek, müsabakalarla yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak, sadece Kur'an öğrenmeleri yanında sosyal etkinliklerinin de gelişmelerini sağladık. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı kutlarım" dedi.

Şampiyon olan Kızılçukur Mahallesi Kur'an Kursu futbol takımı kupasını ve madalyalarını İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan verdi. Turnuvaya katılan tüm futbolculara da çeşitli hediyeler dağıtıldı. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:03   Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi!
13:56   Konyaspor salonda çalıştı
13:55   Basketbol antrenmanı öncesinde resim sergisi açtılar
13:52   İlhanlı Grup bir takım daha satın aldı
13:52   "3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz"
13:45   İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz"
13:41   Atiker Konyaspor salonda çalıştı