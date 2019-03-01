Sarıgöl'de Zeytin Budama Eğitimi

Sarıgöl
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçedeki üreticilere zeytin budama eğitimi verildi. Sarıgöl
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki zeytinlikte, 25 üreticiye uygulamalı olarak verilen eğitimde, üreticilere zeytinden daha fazla verim almalarını ve ağacı zararlılardan korumanın yolları anlatıldı. Sarıgöl
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki üreticilere yönelik başlattıkları eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirtti.
Eğitime katılan zeytin üreticisi Hasan Hüseyin
Güneş de "Zeytin
budama işinde doğru bildiğimiz yanlışları gördük. Ne kadar hatalı olduğumuzu anladık. Gerçek budamanın nasıl olacağını öğrendik. Memnun kaldık." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA